Linea elettrica per gli alloggi a Capodimonte, concessa l'autorizzazione ad Enel (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto"Il Comune di Benevento ha concesso ad Enel l'autorizzazione per gli scavi propedeutici all'attivazione della Linea elettrica al servizio degli alloggi di edilizia popolare a Capodimonte", lo comunicano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche abitative Mariagrazia Chiusolo. "Con il benestare alla collocazione della Linea elettrica interrata su suolo pubblico rimuoviamo anche l'ultimo contrattempo sulla strada verso la chiusura definitiva dei lavori. Finora il cronoprogramma è stato rispettato e contiamo di poter presto chiuderebbe positivamente la vicenda", concludono Chiusolo e Mastella.

