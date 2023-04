Lindsay Lohan e Bader Shammas festeggiano il primo baby shower

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 17 aprile 2023)hanno trascorso un weekend in compagnia di amici e parenti per celebrare ildel lorofiglio in arrivo, e di cui però non si sa ancora il sesso. I festeggiamenti si sono tenuti a Dubai dove la coppia, sposata da un anno, risiede stabilmente. Durante i festeggiamenti, la star di Mean Girls ha pubblicato diverse storie su Instagram insieme a tutti i suoi cari, tra cui uno scatto in compagnia della sorella, Aliana, e la mamma, Dina: “Prenditi il tempo per sorridere”, ha commentato affianco alla fotografia. Proprio la madre dell’attrice recentemente ha rilasciato un’intervista a People in cui dichiara di essere molto emozionata all’idea di diventare nonna: Sono letteralmente al ...