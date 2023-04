Ligue 1 | giornata 31 | allunga il PSG | rischia il Nantes

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 17 aprile 2023) Scatto del PSG verso la conquista del titolo: nella31 di1 i parigini battono il Lens eno in classifica. Il Marsiglia cala il tris e sorpassa i giallorossi al secondo posto, il Monaco mette nel mirino il terzo posto. Vincono anche Lione, Lille e Rennes, in zona salvezza successi di Brest e Strasburgo.1,31: PSG-Lens 3-1, Marsiglia-Troyes 3-1, Monaco-Lorient 3-1 Non riesce il colpaccio al Lens, che perde 3-1 sul campo del Paris Saint-Germain e interrompe una striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Secondo successo di fila per i parigini che consolidano il primato in classifica. Determinante è l’espulsione di Samed al 19’ che lascia in dieci uomini i giallorossi, poi al 31’ arriva il vantaggio di Mbappé che si gira e piazza il pallone all’angolino. Al ...