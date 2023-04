Lightyear | Strange World | Disney ha perso 250 milioni di dollari nel 2022 per via dei flop

(Di lunedì 17 aprile 2023) I due film animatisono stati i peggiori, in termini di incassi, in casaper il, facendo registrare un'ingente perdita di ben 250. Non è stato unparticolarmente redditizio per i progetti animati della. Un report di Deadline ha fatto infatti luce sull'ingente perdita economica del colosso che si è aggirata sui 250di. Il motivo? Ilal box-office di**.- Un mondo misterioso ha incassato soltanto 165dia fronte di un budget di oltre 317 ...

Basti pensare a- La vera storia di Buzz, bocciato dalla critica e dal pubblico poiché ... OWorld , film che rappresenta anche il primo personaggio Disney adolescente apertamente ...... la sola Disney+ ha perso oltre 2,4 milioni di abbonati a febbraio, mentre film comeWorlds, Pinocchio e Ant Man 3 hanno tutti fallito al botteghino nell'ultimo anno. Infarcire le ...È tempo di promuoverlo, dopo un anno difficilissimo al botteghino, sia persia perWorld . Spider - Man: Un Nuovo Universo: Il Secondo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

