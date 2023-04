Liga, insulti razzisti e lanci di oggetti contro Rudiger del Real Madrid dopo il match contro il Cadice: «Ne*ro Bas**rdo» – Il video (Di lunedì 17 aprile 2023) dopo la partita della Liga con il Cadice, il difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger è stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi lo scorso sabato, 15 aprile. Il video pubblicato dai media spagnoli mostra l’episodio mentre il calciatore si avvicina agli spalti per regalare la sua maglietta a qualcuno tra la folla. Tra le oscenità urlate anche «Ne*ro Bas**rdo». A raccontare quanto accaduto dopo la partita vinta dagli uomini di Ancelotti per 2-0, è la rivista Marca: «Questa volta non è stato Vinicius, escluso precauzionalmente dai convocati prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Elche, a ricevere un’altra sciagurata ondata di ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023)la partita dellacon il, il difensore delAntonio Rüdiger è stato vittima di corida parte dei tifosi lo scorso sabato, 15 aprile. Ilpubblicato dai media spagnoli mostra l’episodio mentre il calciatore si avvicina agli spalti per regalare la sua maglietta a qualcuno tra la folla. Tra le oscenità urlate anche «». A raccontare quanto accadutola partita vinta dagli uomini di Ancelotti per 2-0, è la rivista Marca: «Questa volta non è stato Vinicius, escluso precauzionalmente dai convocati prima del ritorno dei quarti di finale di Champions Leaguel’Elche, a ricevere un’altra sciagurata ondata di ...

