Liga 2022/23: Ndiaye firma il match, Maiorca di misura sul Celta Vigo (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Maiorca vince lo scontro da media classifica contro il Celta Vigo, termina 0-1 la sfida del Estadio de Balaídos valevole per la 29esima giornata di Liga 2022/23. A sbloccare il risultato ci pensa Ndiaye al 21esimo: l’esterno numero 23 accoglie bene il colpo di testa di Muriqi in area e insacca poi il pallone alle spalle di Villar. La seconda frazione procede a ritmi bassi e con poche conclusioni verso la porta: al 70esimo arriva la possibilità per gli ospiti di raddoppiare, Hadzikadunic però sbaglia totalmente il colpo di testa verso la porta mandando il pallone alle stelle. Sul finale c’è posto da raccontare, scarseggiano le chance e i ritmi tendono ad abbassarsi. Si chiude sullo 0-1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilvince lo scontro da media classifica contro il, termina 0-1 la sfida del Estadio de Balaídos valevole per la 29esima giornata di/23. A sbloccare il risultato ci pensaal 21esimo: l’esterno numero 23 accoglie bene il colpo di testa di Muriqi in area e insacca poi il pallone alle spalle di Villar. La seconda frazione procede a ritmi bassi e con poche conclusioni verso la porta: al 70esimo arriva la possibilità per gli ospiti di raddoppiare, Hadzikadunic però sbaglia totalmente il colpo di testa verso la porta mandando il pallone alle stelle. Sul finale c’è posto da raccontare, scarseggiano le chance e i ritmi tendono ad abbassarsi. Si chiude sullo 0-1. SportFace.

