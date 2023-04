Liceo a Partinico intitolato a Peppino Impastato, la nuova giunta blocca la procedura. “Il nome di Peppino è scomodo”, dice il fratello Luigi Impastato (Di lunedì 17 aprile 2023) Un Liceo scientifico a Partinico, nel palermitano, avrebbe dovuto cambiare nome ed essere intitolata a Peppino Impastato. Ma la nuova giunta si oppone e vorrebbe mantenere l'intitolazione al giornalista Santi Savarino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) Unscientifico a, nel palermitano, avrebbe dovuto cambiareed essere intitolata a. Ma lasi oppone e vorrebbe mantenere l'intitolazione al giornalista Santi Savarino. L'articolo .

