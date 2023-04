“L’ha detto davvero”. Ilary Blasi sorprende Silvia Toffanin a Verissimo: “Non ci credo” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilary Blasi, gelo nello studio televisivo di Verissimo. Forse l’intervista alla conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 era tra le più attese e Silvia Toffanin è riuscita a portarla a termine anche se con un piccolo imprevisto che appunto non era stato calcolato. Dopo la consueta chiacchierata nel salotto televisivo del talk show, Ilary Blasi è lasciata andare a una frase che ha scatenato il caos dopo alcuni minuti di imbarazzo. Il motivo è presto spiegato. La battuta di Ilary Blasi, oltre che a lasciare di sasso l’amica e collega Silvia Toffanin, così come il pubblico, non sarà stata di gradimento neanche per l’ex marito Francesco Totti. La battuta di Ilary Blasi a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023), gelo nello studio televisivo di. Forse l’intervista alla conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 era tra le più attese eè riuscita a portarla a termine anche se con un piccolo imprevisto che appunto non era stato calcolato. Dopo la consueta chiacchierata nel salotto televisivo del talk show,è lasciata andare a una frase che ha scatenato il caos dopo alcuni minuti di imbarazzo. Il motivo è presto spiegato. La battuta di, oltre che a lasciare di sasso l’amica e collega, così come il pubblico, non sarà stata di gradimento neanche per l’ex marito Francesco Totti. La battuta dia ...

