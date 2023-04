L’ex ds del Novara: «Passaggio di Barbieri alla Juve? In quel periodo lo stava trattando anche l’Atletico Madrid» (Di lunedì 17 aprile 2023) Orlando Urbano, ex direttore sportivo del Novara, ha parlato del giovane Tommaso Barbieri, ora di proprietà della Juventus Orlando Urbano, ex direttore sportivo del Novara, ha parlato a Juventusnews24 del giovane Tommaso Barbieri, ora di proprietà della Juventus. Ci può raccontare la trattativa per il suo Passaggio alla Juventus?«Personalmente sono contento che sia stato acquistato dai bianconeri e di aver concluso quella trattativa, perché in quel periodo lo stava trattando anche l’Atletico Madrid. Tutte le big italiane lo avevano cercato e avevano espresso la volontà di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Orlando Urbano, ex direttore sportivo del, ha parlato del giovane Tommaso, ora di proprietà dellantus Orlando Urbano, ex direttore sportivo del, ha parlato antusnews24 del giovane Tommaso, ora di proprietà dellantus. Ci può raccontare la trattativa per il suontus?«Personalmente sono contento che sia stato acquistato dai bianconeri e di aver conclusola trattativa, perché inlo. Tutte le big italiane lo avevano cercato e avevano espresso la volontà di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... reportrai3 : ??I dati grezzi del vaccino Pfizer non sarebbero stati disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Ai… - fratotolo2 : Il legislatore trans del Minnesota Leigh Finke è stato scelto come “Donna dell’anno” da USA Today. Lo scorso anno,… - fratotolo2 : I dati grezzi del vaccino #Pfizer non disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Aifa Magrini era g… - nicola_pignolo : @PaPaganini @vi_dico SAN PAGANINI AIUTACI TU CONTRO QUESTI GIORNALAI CHE FANNO LA MORALE E CHE SUI 15 PUNTI NN CHIE… - lundssonk : RT @NonaMikhelidze: 'Strillava…piangeva..era una bambina di 5 o 6 anni. Gli ho sparato. È arrivato l’ordine da #Prigozhin di ammazzare tutt… -