(Di lunedì 17 aprile 2023) Ginevra Sozzi, ex fidanzata di Matteo, pubblica una foto a Sancon idel Milan,unasuicon isi del. Ginevra Sozzi, ex di, pubblica una foto con i: isi delsi insospettiscono Una foto di Ginevra Sozzi a Sancon la maglia rossonera ha fatto accendere i sospetti deisi del. Macompagna dell’attaccante azzurro ha subito smentito le voci: “Tifare Milan? No,“. La breve questioneche ha coinvoltolady ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : L'ex di Politano a San Siro con i colori rossoneri: 'Io tifo Napoli'. Scoppia la polemica sui social #GinevraSozzi… -

Luciano Tarallo, Preparatore dei portieriNapoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live della ...il tiro di, ...del centrale di difesa che non copre e non fa fallo - commette'...Chiuso il breve caso social che ha visto protagonistalady, madre della figlia del calciatore azzurro.è stato tra i più bersagliati dai tifosi milanisti nelle ultime partite ...Notizie calcio - Luciano Tarallo , Preparatore dei portieriNapoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live della ...,...del centrale di difesa che non copre e non fa fallo - commette'...