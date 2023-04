(Di lunedì 17 aprile 2023) Lo sapevate che lecino? Di certo non con le parole, e magari nemmeno in maniera così perentoria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Quanto può essere devastante l’assenza della persona amata? Frida Kahlo e Diego Rivera si amarono perdutamente. U… - Poesiaitalia : Sul blog di @oggisettimanale trovate una delle più intense lettere scritte da Franz Kafka a Milena Jesenska al segu… - Yourbestfrndema : Ehi @ggcripto è saltato l'uptime del 100%, ieri niente cryptorama nella buca delle lettere, ho dovuto fare la cacca… - Daniele_Manca : Forse siamo diventati più seri di tanti altri cugini europei? (vedi le riforme passare delle pensioni e non solo),… - _EL_INDIO_08_A : @fabiagens @LeoCanino81 @ValePieraccini @Libero_official @LucianoMoggi Adesso le decide Moggi, I suoi legali, il PM… -

Lo sapevate che le piante ci parlano Di certo non con le parole, e magari nemmeno in maniera così perentoria ...Nellescambiate con l'ex latitante, trapela la sua "piena condivisionelogiche e degli interessi mafiosi". La donna avrebbe frequentato per anni il boss, mentre era latitante, ...Altro che pallida faccia di squadraultime partite. Ed ora tutti quanti appassionatamente ... via Solimena, nella zona collinare nel quartiere del Vomero, è stata ribattezzata, tra...

"Lettere delle piante agli esseri umani": la natura ci parla 17 Aprile 2023 Luce

Fabrizio Corona si pone al fianco di Massimo Giletti in queste ore, dopo la sospensione improvvisa di Non è l'Arena. Ecco le sue parole. Fabrizio Corona torna a parlare e questa volta lo fa per ...Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie per iniziare la giornata, è lunedì 17 aprile. LE REGIONI "SENZA EMERGENZA MIGRANTI". I sindaci di centrosinistra di sei grandi città chiedon ...