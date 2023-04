Lettera di Littizzetto al piccolo Enea: “Tua madre non ti ha abbandonato” (Di lunedì 17 aprile 2023) Lettera di Luciana Littizzetto al piccolo Enea per ricordare che “tua madre non ti ha abbandonato, ti ha affidato”. Durante la puntata di domenica 16 aprile di “Che Tempo che fa” su Raitre, la conduttrice torinese legge una toccante missiva indirizzata al neonato affidato al Policlinico di Milano nel giorno di Pasqua. “Porti un nome importante. Quell’altro Enea ce l’ha fatta, sono sicura che ce la farai anche tu” è l’auspicio di Littizzetto che è madre affidataria di due figli. Il post relativo alla toccante Lettera di Luciana Littizzetto al neonato lasciato a Pasqua al Policlinico di Milano“Caro Enea, bel cicciottino di 2 kg e mezzo, cucciolo di specie umana, super millenial, classe ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 17 aprile 2023)di Lucianaalper ricordare che “tuanon ti ha, ti ha affidato”. Durante la puntata di domenica 16 aprile di “Che Tempo che fa” su Raitre, la conduttrice torinese legge una toccante missiva indirizzata al neonato affidato al Policlinico di Milano nel giorno di Pasqua. “Porti un nome importante. Quell’altroce l’ha fatta, sono sicura che ce la farai anche tu” è l’auspicio diche èaffidataria di due figli. Il post relativo alla toccantedi Lucianaal neonato lasciato a Pasqua al Policlinico di Milano“Caro, bel cicciottino di 2 kg e mezzo, cucciolo di specie umana, super millenial, classe ...

