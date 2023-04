L’estremismo si sta spegnendo | l’impero woke comincia a vacillare

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) A chi ha recentemente ha viaggiato negli Stati Uniti, da ovest a est, è risultata evidente una perdita di riferimenti morali, economici e politici” scrive il saggista francese Édouard Tétreau. La sua ultima opera si intitola “Les États généraux” (Éditions de l’Obsérvatoire, 2020). “A San Francisco, l’emblematica Silicon Valley Bank, che finanzia la metà delle start-up della Silicon Valley, è crollata come un castello di carta: investiva decine di milioni di dollari nelle questioni di società, grazie a una ‘chief diversity officer’ onnipresente; ma non riteneva utile avere un responsabile del controllo dei rischi negli otto mesi che hanno preceduto la sua caduta. L’America non è l’unica a perdere i suoi punti di riferimento nel mondo attuale. Ma negli Stati Uniti, la perdita di punti di riferimento è all’altezza della prima potenza mondiale: colossale. A Chicago, la città che registra ...