L’esorcista del Papa | il film è tratto da una storia vera

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ebbene sì, ildelè ispirato a una. L’horror con Russell Crowe, infatti, si basa sugli scritti autobiografici (Un esorcista racconta e Nuovi racconti di un esorcista) di Gabriele Amorth, esorcista modenese realmente esistito. Padre Gabriele Amorth, nato nel 1925 e deceduto nel 2016 alla veneranda età di 91 anni, fu molto attivo nella diocesi di Roma proprio come esorcista (si racconta che ne operasse circa 7 al giorno). Amorth, infatti, ha dichiarato di aver compiuto oltre 70mila esorcismi nel corso della sua lunga e controversa carriera. Questo perché padre Amorth, fondatore dell’Associazione internazionale degli esorcisti, ha dichiaratamente definito corrotta l’omosessualità, da lui concepita come una delle tante incarnazioni del Diavolo. Tracce demoniache che, ...

Debutta al secondo posto 'Papa'regista australiano Julius Avery, con Russell Crowe nei panni di padre Gabriele Amorth, che guadagna in quattro giorni 1.081.933 euro. Scende al ...... mentre chiude il podio della Top10 della scorsa settimana "Papa " di Julius Every con 1.081.933 e 146.402 presenze. Tre gli italiani in classifica, a partire da Scordato di Rocco ...Il Film: Chris Pratt ha provato un accento diverso, ma "faceva troppo Tony Soprano" Buon debutto perPapa , con Russell Crowe nel ruolovero, Padre Gabriele Amorth. ...