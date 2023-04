L'Esorcista del Papa: e se fosse l'inizio di una nuova saga? (Di lunedì 17 aprile 2023) L'Esorcista del Papa di Julius Avery, liberamente ispirato alla figura di Padre Amorth, è una perfetta origin story. E se fosse il primo capitolo di una nuova saga cinematografica? Il finale potrebbe lasciarlo intendere. E poi Russell Crowe sembra nato per il ruolo... L'Esorcista del Papa, oltre offrire un buon livello di spettacolo (niente di rivoluzionario, ma bastevole per due ore di intrattenimento), è un film arrivato nel momento giusto. Che vuol dire? Che oggi il cinema mainstream ha bisogno di nuovi franchise, in quanto le saghe moderne (John Wick su tutte) si stanno via via asciugando, per esaurimento della storia o per esaurimento dei fan. Così, vedendo il film di Julius Avery, liberamente ispirato al profilo di Padre Gabriele Amorth, intuiamo il potenziale ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) L'deldi Julius Avery, liberamente ispirato alla figura di Padre Amorth, è una perfetta origin story. E seil primo capitolo di unacinematografica? Il finale potrebbe lasciarlo intendere. E poi Russell Crowe sembra nato per il ruolo... L'del, oltre offrire un buon livello di spettacolo (niente di rivoluzionario, ma bastevole per due ore di intrattenimento), è un film arrivato nel momento giusto. Che vuol dire? Che oggi il cinema mainstream ha bisogno di nuovi franchise, in quanto le saghe moderne (John Wick su tutte) si stanno via via asciugando, per esaurimento della storia o per esaurimento dei fan. Così, vedendo il film di Julius Avery, liberamente ispirato al profilo di Padre Gabriele Amorth, intuiamo il potenziale ...

