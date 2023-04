Leonardo Pieraccioni parla della fidanzata Teresa | «Ci vediamo dal lunedì al giovedì»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 aprile 2023) L'attore e la compagna, che «è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè», stanno insieme da quattro anni dividendosi tra il loro amore e i rispettivi figli. Di nozze però non se ne: «Il matrimonio è una maratona di 50 km, e a me dopo qualche curva mi si rompono i lacci delle scarpe»