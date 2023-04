Leonardo Pieraccioni | “Le mie attrici? Lorena Forteza è caduta in depressione | Natalia Estrada allena cavalli”

(Di lunedì 17 aprile 2023): “Non sono un latin lover, sono fidanzato con Teresa” È unsenza filtri quello che si è raccontato in una lunga intervista sul Corriere della Sera, in cui ha parlato della sua carriera nonché della sua vita privata. Il regista e attore ha raggiunto la notorietà grazie a Fantastico 1992 e a Raffaella Carrà. “L’unica che credette in me” rivela, che poi parla di alcuneche hanno avuto successo grazie ai suoi film: “ndr) erain, ha avuto problemi familiari,credo continui ad allevare. Di altre non so”. Sulla sua vita privata, invece, afferma: “Non mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Pieraccioni: «Ho il diploma di terza media. E le mie storie d’amore durano tre anni» - infoitcultura : Leonardo Pieraccioni: “Sono infantile nelle relazioni. Torrisi? Le auguro un matrimonio meraviglioso” - DonnaGlamour : Leonardo Pieraccioni: “Ceccherini? Salvato da una ragazza” - infoitcultura : Leonardo Pieraccioni sulla ex Laura Torrisi: 'Le auguro un matrimonio meraviglioso' - occhio_notizie : Leonardo Pieraccioni racconta la sua vita sentimentale e la sua idea di matrimonio come una maratona di 50 km. L'at… -

Le rivelazioni di, dagli auguri per le nozze a Laura Torrisi alla nuova vita di Massimo ...a tutto tondo. Il regista e attore toscano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, raccontandosi a 360 gradi. A scuola non è mai andato forte. Ha sempre avuto ...Il regista toscano e l'attrice sono stati insieme per sette anni. Dalla loro storia è nata la figlia ...

Leonardo Pieraccioni: «Sono fidanzato, ci vediamo dal lunedì al giovedì: lei vendeva cialde. Non sono mai stat ilmessaggero.it

L'attore e la compagna, che «è fuori dal cinema, vendeva capsule per il caffè», stanno insieme da quattro anni dividendosi tra il loro amore e i rispettivi figli. Di nozze però non se ne parla: «Il ma ...Leonardo Pieraccioni si rivela in veste inedita nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.Ben lontano dall’ideale di sciupa femmine che gli hanno cucito addosso, il regista si dice fidanzato d ...