Leggere la pandemia attraverso la filosofia

(Di lunedì 17 aprile 2023) Pensare lalaTra le tante definizioni diormai diventate classiche ce n’è una, attribuibile a Hegel, che la rappresenta come il “proprio tempo appreso con il pensiero”. La, stando perciò a questa canonica definizione, sarebbe la coscienza del presente e il suo compito principale consisterebbe nel comprendere l’attualità. Intendendola in questo modo, Hegel le attribuiva una responsabilità non da poco, esponendola al rischio di clamorosi fallimenti. Tanto più probabili, verrebbe spontaneo pensare, quanto più il presente da indagare e comprendere fosse andato a toccare livelli di sempre più alta complessità. Qualcosa di simile è accaduto in questi ultimi anni, segnati, come sappiamo, dalla circolazione planetaria del Covid-19 e dagli effetti provocati ...