(Di lunedì 17 aprile 2023)– , l’importante riconoscimento ambientale della Foundation for Environmental Education che certifica la sostenibilità delle località turistiche balneari. I consiglieri con la proposta di risoluzione votata in Municipio X Ad avviare l’iter per la richiesta del vessillo, una risoluzione votata dal Consiglio del Municipio X, protocollata dall’esponente di Europa Verde Valerio Facchinelli e sostenuta dai consiglieri dem Raffaele Biondo, Marco Belmonte, Valentina Proietti e Valentina Scarfagna. Il documento impegna il Municipio a mettere in atto tutte le azioni necessarie ad ottenere il riconoscimento, rendendo lediinclusive, accessibili, ben servite e, soprattutto, sostenibili. “Sarà un percorso lungo che inizia da un necessario e fondamentale cambio di paradigma: lenon sono esclusivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Le spiagge di Ostia si candidano a ricevere la Bandiera Blu - angelo_perfetti : Le spiagge di Ostia si candidano a ricevere la Bandiera Blu - mondobalneare : Ostia, cercasi gestore per spiagge libere: offerte fino al 24 aprile per l'affidamento dei servizi di noleggio lett… - romatoday : Una bandiera blu per le spiagge di #Ostia: il municipio punta al vessillo -

...trascinare dalle correnti e dalle maree finendo talvolta per approdare su lidi e. Velella ... sul lungomare di Campobello di Mazara (Sicilia), e in quella di Levante a, dove il fenomeno è ...... salita via via fino ai 16 - 17 gradi, come era nelle previsioni, dalla tarda mattinata, hanno richiamato progressivamente tante presenze sullee nelle aree verdi di, Fiumicino, Fregene ......messe in strada per muoversi in direzione, Fiumicino, Maccarese e Fregene, con bar, ristoranti e stabilimenti balneari che hanno registrato il tutto esaurito. Prese d'assalto anche le, ...

Ostia si prepara alla stagione balneare: il municipio pubblica il bando sulle spiagge libere RomaToday