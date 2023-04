“Le Ragazze”: chi sono Alberta Basaglia e Clelia Bendandi (Di lunedì 17 aprile 2023) “Le Ragazze” di Francesca Fialdini sono Alberta Basaglia e Clelia Bendandi. Nella nuova puntata del programma di Rai Cultura, condotto da Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti, in onda lunedì 17 aprile in seconda serata su Raidue (ore 23,15) il fermento politico e culturale degli anni ‘70 viene raccontato da due diverse prospettive grazie alle testimonianze di Alberta Basaglia, psicologa, e di Clelia Bendandi, celebre speaker radiofonica, scomparsa da poco. Il programma “Le Ragazze” “Le Ragazze” è in format per raccontare le storie di donne, famose o sconosciute, che sono state ventenni dagli anni ‘40 agli anni ‘90, o che lo sono oggi. Racconti ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 17 aprile 2023) “Le” di Francesca Fialdini. Nella nuova puntata del programma di Rai Cultura, condotto da Fialdini e realizzato da Pesci Combattenti, in onda lunedì 17 aprile in seconda serata su Raidue (ore 23,15) il fermento politico e culturale degli anni ‘70 viene raccontato da due diverse prospettive grazie alle testimonianze di, psicologa, e di, celebre speaker radiofonica, scomparsa da poco. Il programma “Le” “Le” è in format per raccontare le storie di donne, famose o sconosciute, chestate ventenni dagli anni ‘40 agli anni ‘90, o che looggi. Racconti ...

