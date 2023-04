Le più belle canzoni dei Tool | Ænema | Lateralus | Wings Part 2 e tante altre

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Non si può parlare piùdeisenza andare in confusione. Qualsiasi nota sfiorata dalla voce di Maynard James Keenan e suonata da Adam Jones, Justin Chancellor e Danny Carey diventa oro, e nella complessità delle loro composizioni c’è tutta la spiritualità che i nostri amici losangelini trasudano dal primo disco. Non un semplice progressive metal: ivanno ben oltre l’esibizione di tecnica con la quale i Dream Theater ci hanno nauseati, riuscendo a creare atmosfere surreali anche nei momenti più pirotecnici e selvaggi, mai scontati.(1996) Uno dei brani più amati, anticipato da quel “hey hey hey” che dà il ritmo al riff di Adam Jones che seguirà. Il resto è un dito feroce puntato contro la società californiana, ma non certamente come lo racconterebbe un punk o un ...