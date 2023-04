Le parole di Virginia Adriano | il suo abbraccio è l’ultima foto di Julia Ituma

(Di lunedì 17 aprile 2023), 29 anni, è una giocatrice del Club Italia, la squadra in cui ha militatodal 2019 al 2022, e oltre a indossare insieme la maglia della Nazionale Under 19 nella vittoria dell’Europeo del 2022, le due hanno condiviso anche una splendida amicizia., infatti, è la protagonista delpubblicata dasul suo profilo Instagram. Ora ancheha postato ladi quell’, e tante altreinsieme all’amica, scomparsa il 13 aprile, dedicandole un toccante pensiero. “Mi manchi… Vorrei averti stretto più fortevolta che ti ho abbracciata”, ha scritto ...

L’ultima foto di Julia Ituma e le parole di Virginia Adriano: «Vorrei averti stretto più forte quando ti ho... Corriere della Sera

Il ricordo della pallavolista su Instagram: «Mi manchi. Forse avrei dovuto chiederti come stessi, di più. Avrei dovuto capirti, di più»