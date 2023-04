(Di lunedì 17 aprile 2023) Il Monday Night della 31a giornata di Serie A trasi conclude in parità. Netta supremazia territoriale dei viola, che però vanno sotto grazie a un tocco sotto di Maelhe. Ci vuole un rigore di Cabral, concesso a seguito di un lungo consulto VAR, per riequilibrare il punteggio. Più convincente poi la squadra di Vincenzo Italiano, che colpisce un palo su punizione con Biraghi e mantiene un gran possesso palla. Laarriva a quattordici risultati utili di fila e resta in scia al Bologna ottavo a -2. Mastica amaro invece la Dea, che manca l’occasione di agganciare l’Inter al quinto posto. Presentiamo ledi. LediPrima di valutare le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina-Atalanta, le pagelle: Quarta è una diga, 7. Sportiello miracoloso, 7: Fiorentina-Atalanta, le pagelle: Q… - Gazzetta_it : Fiorentina-Atalanta, le pagelle: Quarta 7, Sportiello 7 #FiorentinaAtalanta - 11contro11 : Le pagelle di #Fiorentina-#Atalanta (1-1): un punto a testa #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - viola_blog : Le #pagelle di #Fiorentina-#Atalanta di Pierluigi Pardocchi. #Dodo e #Bonaventura su tutti: - fantapiu3 : Fiorentina Atalanta, le pagelle: Sportiello super regala il pareggio alla Dea #pagellefantacalcio #seriea… -

Al rientro dagli spogliatoi lo spartito è inalterato e la pressione dellatrova il meritato pareggio, con il rigore concesso per fallo di mano di Toloi : si incarica della battuta Cabral , ...Italiano 6,5: ormai lava col pilota automatico. La sua squadra fa la partita ma si ritrova sotto per una dormita collettiva dietro. Tenta di aggiustare il tiro in corsa coi cambi e ...Koopmeiners 5,5: gioca più da mediano che da trequartista, merito anche dellache domina nel possesso. Non è al meglio e si vede. Zapata 5,5: il primo tiro orobico è suo e arriva oltre la ...

Le pagelle della Fiorentina - Cabral un guerriero, Gonzalez sbaglia ma quanta generosità TUTTO mercato WEB

Va in scena questa sera al Franchi il posticipo di Serie A. Ad affrontarsi sul terreno di gioco ci sono la Fiorentina di Italiano e l’Atalanta di Gasperini, rispettivamente nona e sesta… Leggi ...I giudizi individuali relativi alle prestazioni dei calciatori viola nel pareggio casalingo contro i bergamaschi della 30ª giornata di Serie A ...