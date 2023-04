Le moto d’epoca sfrecciano in città e provincia: la 100ª edizione della Bergamo San Vigilio-Memorial Dino Sestini (Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. 100 anni sono un traguardo straordinario e celebrarli nel migliore dei modi è importante. È per questo che – per l’edizione 2023 della Rievocazione della Bergamo San Vigilio-Memorial Dino Sestini – il Club Orobico Auto moto d’epoca di Pedrengo, ha voluto fare le cose in grande, non solo per il compleanno che più tondo non si può, ma anche per onorare la memoria del suo primo vincitore e personaggio che, per Bergamo, sarebbe diventato mecenate: Dino Sestini, fondatore della SIAD, in sella alla sua moto, una Indian da lui preparata, si aggiudicò la gara nel 1923. All’epoca questa, era ancora un evento ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023). 100 anni sono un traguardo straordinario e celebrarli nel migliore dei modi è importante. È per questo che – per l’2023RievocazioneSan– il Club Orobico Autodi Pedrengo, ha voluto fare le cose in grande, non solo per il compleanno che più tondo non si può, ma anche per onorare la memoria del suo primo vincitore e personaggio che, per, sarebbe diventato mecenate:, fondatoreSIAD, in sella alla sua, una Indian da lui preparata, si aggiudicò la gara nel 1923. All’epoca questa, era ancora un evento ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrenBi : - newsbiella : A Cavaglià il rombo delle moto enduro d'epoca - FOTO E VIDEO - noci24 : “Ruote e Passione”: a Noci il raduno di auto e moto d’epoca - horottoilvetro : RT @museoautotorino: Fino a domenica 16 aprile il #MAUTO sarà presente a Techno-Classica Essen con una vettura della sua prestigiosa collez… - Darkgirl : @SoniaGrispo Sicuramente per le moto è possibile (anzi, è ormai la prassi per chi non intende guidare moto d’epoca)… -

Gli smarrimenti dei giovani adulti: Stefania Andreoli ne parla con Enrico Galiano ...Il Libraio 27.03.2023 Cosa significa diventare adulti in un'epoca ... ci hai mai fatto caso 'Lo so bene, non è un moto del mio ... La società segreta dei salvaparole , un inno d'amore alle parole e alla ... Radioamatore Tech Expo 2023: 4 manifestazioni in contemporanea, un solo biglietto di ingresso 4 e la novità assoluta per Pordenone Alto Adriatico Motori d'Epoca , una rassegna di mezzi di trasporto storici e accessori. Protagoniste saranno le auto e moto storiche ma la manifestazione è aperta ... A Cavaglià il rombo delle moto enduro d'epoca - FOTO E Fuoco alle polveri oggi, domenica 16 aprile, nelle campagne e sui sentieri di Cavaglià, dove hanno scorrazzato le moto d'epoca (anni 70 - 80 - 90) del Campionato Italiano di Regolarità Enduro gruppo 5. Guest star della giornata il francese Stephane Peterhansel, vincitore di due mondiali enduro e 14 edizioni della ... ...Il Libraio 27.03.2023 Cosa significa diventare adulti in un'... ci hai mai fatto caso 'Lo so bene, non è undel mio ... La società segreta dei salvaparole , un inno'amore alle parole e alla ...4 e la novità assoluta per Pordenone Alto Adriatico Motori, una rassegna di mezzi di trasporto storici e accessori. Protagoniste saranno le auto estoriche ma la manifestazione è aperta ...Fuoco alle polveri oggi, domenica 16 aprile, nelle campagne e sui sentieri di Cavaglià, dove hanno scorrazzato le(anni 70 - 80 - 90) del Campionato Italiano di Regolarità Enduro gruppo 5. Guest star della giornata il francese Stephane Peterhansel, vincitore di due mondiali enduro e 14 edizioni della ... Moto d'epoca: a San Pietro in Trento torna la sfilata show il Resto del Carlino