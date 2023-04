Le mete wellness più belle | esclusive e interessanti dove rigenerarsi a primavera Che siano in città | montagna o primo mare In totale bellezza

(Di lunedì 17 aprile 2023), tempo di benessere: i weekend e i ponti di aprile e maggio sono perfetti per concedersi del tempo per sé, tra trattamenti Spa detossinanti e rituali rilassanti in mezzo alla natura. Ino pieds dans l’eau, gli indirizzi piùdel momento,concedersi momenti di puro relax. Spa, i migliori indirizzi della PE 2023 guarda le foto Leggi anche › Trattamenti terme 2022: i ritual da scoprire tra fanghi e bagni, per ripartire in benessere ...

... lungo il quale artigiani del mobile e dell'arredo, esperti di salute e, tecnici e ... acconciature, estetica e indimenticabiliper la luna di miele. Pausa caffè Chi invece vorrà riposarsi ...Lepreferite " sottolinea la Coldiretti " restano quelle lungo la Penisola che consentono di ... oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o. "I ...Nel settore del, grande importanza rivestono leturistiche caratterizzate da stabilimenti termali e sorgenti d'acqua curativa: anche in Giappone ci sono molte destinazioni dove immergersi nella cultura ...

Wellness made in Qatar: i segreti di bellezza e i trattamenti benessere da provare Vanity Fair Italia

Viaggio in giro per il mondo alla ricerca di luoghi in cui il benessere è il filo conduttore di ogni cosa. Wellness retreat immersi in location da sogno, per vivere una vacanza 2023 unica e viaggiare ...Otto piscine tra interne ed esterne, percorsi di acqua corrente, una vasca salina per il relax, e AquaSpa & Wellness, un vero tempio di puro benessere, in cui l’acqua termale, ricca di calcio, ...