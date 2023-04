Le Iene: domani su Italia1 nuovo appuntamento con i casi presentati da Belen & C. Ospiti gli Articolo 31 (Di lunedì 17 aprile 2023) domani, martedì 18 aprile, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gli Ospiti in studio gli Articolo 31, il duo rap formato da J-Ax e Dj Jad. Tra i servizi della puntata la storia a lieto fine di GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri (il vero cognome è Di Dio, ndr.), il cantante che, dopo aver trovato a distanza di trent’anni i suoi genitori naturali, racconta con emozione la sua nuova quotidianità. Dopo un’adolescenza segnata dalla prematura scomparsa dei suoi genitori aveva scoperto di essere stato adottato. Aveva quindi deciso di chiedere a Le Iene di aiutarlo nell’impresa di trovare i suoi genitori ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023), martedì 18 aprile, in prima serata sucon “Le” condotto daRodriguez, accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra gliin studio gli31, il duo rap formato da J-Ax e Dj Jad. Tra i servizi della puntata la storia a lieto fine di GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri (il vero cognome è Di Dio, ndr.), il cantante che, dopo aver trovato a distanza di trent’anni i suoi genitori naturali, racconta con emozione la sua nuova quotidianità. Dopo un’adolescenza segnata dalla prematura scomparsa dei suoi genitori aveva scoperto di essere stato adottato. Aveva quindi deciso di chiedere a Ledi aiutarlo nell’impresa di trovare i suoi genitori ...

