Laziomania | lo schifo che avete scritto su Immobile

Tiriamo una linea: so che non capirete, ma ogni cazzat# che scrivete, ogni orrore, vi degra e vi abbassa, vi fa diventare loche dovremmo tutti evitare. Cose ben lontane da uomini e donne ...Di certo non può essere obiettivo l'Europa League: abbiamo capito che vi fa. Almeno quanto fa, e tanto, vedere la Lazio uscire così male.Quando l'aereo della Lazio faceva, lo ha detto. Quando qualcosa non gli piace, si legge subito nella sua faccia ombrosa di Don Chisciotte. Il problema con lui forse è proprio questo: siamo noi ...

Non ce la fate. Con Immobile non vi tenete. Non ci riuscite, vi scappa proprio. La dinamica dei fatti l’abbiamo capita poco. Di certo c’è un serio incidente stradale, una macchina distrutta (e manco u ...