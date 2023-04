Lazio, Patric: «Solo questione di tempo con Sarri, sulla stagione…» (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di Patric, difensore della Lazio, sulla stagione della squadra biancoceleste in Serie A. I dettagli Patric, difensore della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel nel giorno del suo 30esimo compleanno. PAROLE – «Da quando lavoriamo con il mister si vedeva che c’era qualcosa in più dal punto di vista difensivo. L’anno scorso è stato difficile. In estate sono arrivati giocatori adatti alle sue richieste, perfetti per muoverci come dobbiamo. Sapevamo che i risultati sarebbero arrivati, era Solo questione di tempo. Noi vogliamo imparare ancora, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo. In difesa stiamo lavorando bene, i numeri lo dicono, ma i complimenti vanno fatti alla fine, ci sono ancora molti punti a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di, difensore dellastagione della squadra biancoceleste in Serie A. I dettagli, difensore della, ha parlato aStyle Channel nel giorno del suo 30esimo compleanno. PAROLE – «Da quando lavoriamo con il mister si vedeva che c’era qualcosa in più dal punto di vista difensivo. L’anno scorso è stato difficile. In estate sono arrivati giocatori adatti alle sue richieste, perfetti per muoverci come dobbiamo. Sapevamo che i risultati sarebbero arrivati, eradi. Noi vogliamo imparare ancora, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo. In difesa stiamo lavorando bene, i numeri lo dicono, ma i complimenti vanno fatti alla fine, ci sono ancora molti punti a ...

