Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Lazio, Marcos Antonio ora può giocare. Ma il suo futuro è già scritto - sportli26181512 : Lazio, Marcos Antonio ora può giocare. Ma il suo futuro è già scritto: A giugno può già dire addio, ma dopo il gol… - serieApallone : Lazio: per M. Antonio rilancio o cessione, ecco i sostituti: Marcos Antonio è arrivato alla Lazio l'e...... leggi… - Er_Foxy_71 : Il gol di Marcos Antonio in Spezia-Lazio ?? | Serie A TIM | DAZN - Er_Foxy_71 : La cavalcata di Marcos Antonio | Top Moment | Spezia-Lazio | Serie A TIM... -

Allenatore: Semplici(4 - 3 - 3): Provedel 6.5; Marusic 6.5, Patric 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 6; Milinkovic - Savic 6.5, Cataldi 6.5 (dal 34 stAntonio 7), Luis Alberto 7; Felipe ...La squadra più in palla è anche l'unica a non avere impegni europei, ovvero la, che a La ... raddoppia nella ripresa Felipe Anderson al termine di un'azione corale; infine, al 90esimo...- Da valutare Casale, ma dovrebbe farcela. Senza Cataldi, squalificato, il dubbio è tra Vecino eAntonio, in gol al Picco dopo uno splendido assolo. L'uruguaiano al momento è favorito. ...

Lazio, Marcos Antonio sogna una chance dal 1' col Toro. Ma Sarri ha già deciso il suo addio TUTTO mercato WEB

A giugno può già dire addio, ma dopo il gol allo Spezia Marcos Antonio sogna una chance dal 1' contro ... brasiliano spera di poter partire nell'undici titolare della Lazio che sabato sfiderà i ...La Lazio conquista il quarto successo consecutivo in campionato e consolida il secondo posto in classifica. La squadra di Sarri batte al Picco lo Spezia per 3-0. Partono bene i padroni di casa che col ...