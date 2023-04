Lazio | maledizione Immobile

(Di lunedì 17 aprile 2023) Stagione maledetta per. Tanti problemi muscolari e, ogni volta che il peggio sembra passato, arriva un altro stop a condizionare il suo rendimento (finora «solo» dieci gol in campionato che, per uno come lui, sono pochi viste le precedenti stagioni). Dopo l'incidente automobilistico di domenica mattina (Ciro è ancora Gemelli per stare vicino alla piccola Giorgia) è stato portato al «Gemelli» dove ha passato la notte. Stamattina sarà tutto più chiaro compresi gli acciacchi già constatati e quelli che potrebbero essere rimasti nascosti nelle prime ore post-trauma. Ieri la nota dellaha lasciato poco spazio alle speranze del giocatore che, in un primo momento, aveva detto di stare bene dopo lo schianto: «Lo staff medico dellacomunica che "ha riportato un trauma distorsivo della colonna ...

Ieri la nota della Lazio ha lasciato poco spazio alle speranze del giocatore che, in un primo momento, aveva detto di stare bene dopo lo schianto: «Lo staff medico della Lazio comunica che "Immobile ...[themoneytizer id=”99064-6] Come riportato da Il Tempo, una stagione sfortunata per Immobile che mai come in questa ha avuto problemi fisici in serie. In totale tredici partite fuori con un bilancio ...