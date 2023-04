Lazio, Lotito: “Immobile fa parte della famiglia, faremo di tutto per fargli avere massima serenità” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a Lazio Style delle condizioni di Ciro Immobile, vittima di un incidente stradale: “Ciro è un campione che fa parte della nostra famiglia, a cui sono molto legato anche dal punto di vista umano. Non appena ho saputo dell’incidente mi sono subito attivato per alcuni aspetti organizzativi in merito al ricovero. Siamo con lui e speriamo che torni presto. Per il momento faremo tutto il possibile per dargli massima serenità e pensare alla salute sua e delle sue figlie“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidenteClaudioha parlato aStyle delle condizioni di Ciro, vittima di un incidente stradale: “Ciro è un campione che fanostra, a cui sono molto legato anche dal punto di vista umano. Non appena ho saputo dell’incidente mi sono subito attivato per alcuni aspetti organizzativi in merito al ricovero. Siamo con lui e speriamo che torni presto. Per il momentoil possibile per darglie pensare alla salute sua e delle sue figlie“. SportFace.

