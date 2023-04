Lazio, l’infortunio di Immobile una possibilità per Pedro (Di lunedì 17 aprile 2023) Dal bottino reti al rinnovo del contratto, l’infortunio di Immobile può essere una chance per Pedro per essere protagonista con la Lazio Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, l’incidente occorso a Ciro Immobile spalanca di nuovo le porte alla titolarità di Pedro alla Lazio. Lo spagnolo vuole incrementare il bottino di 4 gol stagionali (furono 9 lo scorso anno e 5 nella prima stagione alla Roma). La qualificazione in Champions sarà decisiva per il suo rinnovo: l’ex Barcellona vuole giocare la massima competizione continentale anche con i biancocelesti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Dal bottino reti al rinnovo del contratto,dipuò essere una chance perper essere protagonista con laCome riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, l’incidente occorso a Cirospalanca di nuovo le porte alla titolarità dialla. Lo spagnolo vuole incrementare il bottino di 4 gol stagionali (furono 9 lo scorso anno e 5 nella prima stagione alla Roma). La qualificazione in Champions sarà decisiva per il suo rinnovo: l’ex Barcellona vuole giocare la massima competizione continentale anche con i biancocelesti. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Lazio, l’infortunio di Immobile una possibilità per Pedro - sportli26181512 : Lazio, incidente Immobile: l'avvocato fa il punto, 'Rispettate un ragazzo, padre e professionista esemplare': L'inc… - tutticonvocati : ???@giucruciani: 'La #Lazio ha un vantaggio cospicuo, quindi è probabile la qualificazione, ma non sicura. La squadr… - sportli26181512 : Lazio, Immobile salterà almeno due partite per infortunio dopo l'incidente: Dopo l'incidente stradale avvenuto dome… - LALAZIOMIA : L'infortunio di Ciro Immobile dopo l'incidente: quante partite salta e quando rientra con la Lazio -

Lazio, incidente Immobile: l'avvocato fa il punto, 'Rispettate un ragazzo, padre e professionista esemplare' Commenta per primo L'incidente capitato all'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha causato un brutto infortunio al bomber e molte preoccupazioni alla Lazio e ai suoi tifosi, che temono per le condizioni del numero 17. ... Inter, senti che dice Cruciani di Simone Inzaghi - Top News ... 'La Lazio ha un vantaggio cospicuo, quindi è probabile la qualificazione, ma non sicura. La squadra di Sarri ha due scontri diretti a San Siro contro Milan e Inter. L'infortunio di Immobile non ci ... Lazio, Immobile salterà almeno due partite per infortunio dopo l'incidente Contro Torino e Inter la Lazio dovrà fare a meno di Ciro Immobile . A seguito dell'incidente stradale avvenuto domenica mattina, l'attaccante ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta ... Commenta per primo'incidente capitato all'attaccante dellaCiro Immobile ha causato un bruttoal bomber e molte preoccupazioni allae ai suoi tifosi, che temono per le condizioni del numero 17. ...... 'Laha un vantaggio cospicuo, quindi è probabile la qualificazione, ma non sicura. La squadra di Sarri ha due scontri diretti a San Siro contro Milan e Inter.di Immobile non ci ...Contro Torino e Inter ladovrà fare a meno di Ciro Immobile . A seguito dell'incidente stradale avvenuto domenica mattina,'attaccante ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta ... L'infortunio di Ciro Immobile dopo l'incidente: quante partite salta e ... Sport Fanpage