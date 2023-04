Lazio, Immobile sarà dimesso domani. 'Spero che le bambine dimentichino tutto' (Di lunedì 17 aprile 2023) Un'altra notte in ospedale per Ciro Immobile, per stare vicino alla piccola Michela, la figlia di 10 anni rimasta coinvolta insieme alla... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023) Un'altra notte in ospedale per Ciro, per stare vicino alla piccola Michela, la figlia di 10 anni rimasta coinvolta insieme alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - sportli26181512 : Lazio, Immobile sarà dimesso domani. 'Spero che le bambine dimentichino tutto': Un'altra notte in ospedale per Ciro… - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile sarà dimesso domani. 'Spero che le bambine dimentichino tutto' -