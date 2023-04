Lazio | Immobile resta sotto osservazione dopo l’incidente

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sono stati attimi di grande paura per Ciro, vittima di un gravissimo incidente nella giornata di domenica. Il calciatore dellasi è scontrato contro un tram, la dinamica delnon è stata ancora chiarita. L’attaccante ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola.resterà ricoverato in ospedale anche per tutta la giornata di lunedì, sia per consiglio dei medici che perre accanto alla figlia. Il calciatore biancoceleste dovrà rimanere a riposo e salterà sicuramente la partita contro il Torino con l’obiettivo di rientrare per il big match di Serie A contro l’Inter. Lo stesso calciatore ha risposto ad un messaggio sui social: “tornerò presto”. “Cirofa parte della nostra famiglia ed è un ...