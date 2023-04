Lazio | Immobile momento dolce-amaro | raggiunge il record Di Natale e Totti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - PaperinikEdonna : RT @cronaca_di_ieri: 16/04/23 ROMA (RM) - Spunta un retroscena sull’incidente che ha visto coinvolto questa mattina Ciro Immobile, attacca… - LALAZIOMIA : Lazio, Immobile ko: ecco chi giocherà al suo posto contro il Torino - Fantacalcio -

L'attaccante in ospedale anche per una notte (AFP) Non è una stagione fortunata per Ciro. Dopo l'incidente con un tram nella giornata di domenica, l'attaccante dellaè stato ricoverato all'ospedale . Il motivo Un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura ...Cancellieri tra Sarri e'Il livello allaè alto - sottolinea Cancellieri - ci sono tanti calciatori davvero forti. Sono giovane, ho bisogno ancora di un po' di tempo per ambientarmi ..."Tornerò presto", ha scritto l'attaccante biancoceleste e della Nazionale Italiana, rispondendo ad un post della. Il pensiero di, ha scritto sui social l'avvocato del calciatore, Erdis ...

Lazio, Immobile sarà dimesso domani. 'Spero che le bambine dimentichino tutto' Calciomercato.com

L'incidente stradale avvenuto domenica mattina ha stoppato la felicità del bomber della Lazio Ciro Immobile. Con il calcio di rigore trasformato contro lo Spezia, il biancoceleste diventa il terzo ...A Roma, presso il Radisson Blu GHR Hotel ai Parioli, torna il Gran Galà del Calcio ADiCoS. Nella consegna dei vari premi sarà chiamato a ritirare il Premio ...