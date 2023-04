Lazio, attesi altri controlli per Immobile: ancora dubbi sulle tempistiche per il recupero (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo lo spaventoso incidente che l’ha coinvolto domenica mattina, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile deve attendere i prossimi controlli per avere un quadro più chiaro dei tempi di recupero. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento, le prognosi sono ancora contrastanti. Si va dalle due partite saltate (Toro e Inter), fino al mese intero di assenza. Il giocatore, dopo l’incidente, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Nelle prossime ore sono quindi in programma i controlli per valutare con più precisione la data del ritorno in campo. Oggi intanto il presidente Claudio Lotito si è stretto vicino al suo bomber, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari: “Mi sono attivato da ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo lo spaventoso incidente che l’ha coinvolto domenica mattina, l’attaccante dellaCirodeve attendere i prossimiper avere un quadro più chiaro dei tempi di. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento, le prognosi sonocontrastanti. Si va dalle due partite saltate (Toro e Inter), fino al mese intero di assenza. Il giocatore, dopo l’incidente, ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Nelle prossime ore sono quindi in programma iper valutare con più precisione la data del ritorno in campo. Oggi intanto il presidente Claudio Lotito si è stretto vicino al suo bomber, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari: “Mi sono attivato da ...

