Lavrov | vogliamo finire la guerra il prima possibile L' ira di Kiev | Falso

(Di lunedì 17 aprile 2023) La Russia è interessata ad arrivare alla fine del conflitto in Ucraina il. Il ministro degli Esteri russo, Sergei, lo ha affermato in un punto stampa al termine di un incontro con il suo omologo brasiliano, Mauro Vieira, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti. "È chiaro che siamo interessati alla fine del conflitto ucraino il. Abbiamo spiegato in modo dettagliato le ragioni di quanto sta accadendo, gli obiettivi che stiamo perseguendo in tal senso", ha detto. Parole che non suonano certo sincere alle orecchie del governo ucraino. In missione in Iraq, il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha ribadito i suoi dubbi sugli sforzi per fermare il conflitto in Ucraina, sottolineando che Mosca "vuole la". In ...