Lavrov in Brasile per incontrare Lula: il Brasile vuole mediare per la pace in Ucraina (Di lunedì 17 aprile 2023) Nella guerra in Ucraina Lula ha scelto la linea neutrale, un po' perché non ha alcuna intenzione di rompere con Putin , un po' perché spera di partecipare al processo di mediazione in modo da far ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 aprile 2023) Nella guerra inha scelto la linea neutrale, un po' perché non ha alcuna intenzione di rompere con Putin , un po' perché spera di partecipare al processo di mediazione in modo da far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov è atterrato in Brasile. Per lui il tappeto rosso, non metaforico, di… - MLFranciolini : RT @MarcoFattorini: Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov è atterrato in Brasile. Per lui il tappeto rosso, non metaforico, di Lula… - pietrogranero : Ministro Esteri russo Lavrov arriva in Brasile dove terrà un incontro bilaterale col ministro Esteri Mauro Vieira.… - michele_farr : RT @vadim07751823: L'isolamento della Russia continua ... Lavrov dopo essersi girato tutta l'Africa inizia il nuovo tour americano dal Bras… - Ggiacomello61 : RT @vadim07751823: L'isolamento della Russia continua ... Lavrov dopo essersi girato tutta l'Africa inizia il nuovo tour americano dal Bras… -