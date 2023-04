Lavrov in Brasile | l' incontro con l' omologo Vieira

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il ministro degli Esteri russo, Sergey, è atterrato in, prima tappa del suo tour in America Latina, che lo porterà anche in Venezuela, Cuba e Nicaragua.è stato accolto dal suo ...

