Lavoro, l'idea di un bonus per i giovani disoccupati (Di lunedì 17 aprile 2023) Il governo ha intenzione di corrispondere ai datori di Lavoro un bonus pari al 60% della retribuzione mensile lorda per spingerli ad assumere giovani neet Leggi su wired (Di lunedì 17 aprile 2023) Il governo ha intenzione di corrispondere ai datori diunpari al 60% della retribuzione mensile lorda per spingerli ad assumereneet

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... overbanned1 : RT @LucianoBarraCar: A ben leggere, tra riforme e strog institutional framework, in sostanza non rinuncia affatto all'idea che l'austerità,… - abitudinario : RT @LucianoBarraCar: A ben leggere, tra riforme e strog institutional framework, in sostanza non rinuncia affatto all'idea che l'austerità,… - simonerOO : RT @antosalatino: Poi oramai che sia Allegri,Cristiano Ronaldo,Vlahovic non cambia più nulla Da anni la Juventus ha accantonato l’idea di… - antosalatino : Poi oramai che sia Allegri,Cristiano Ronaldo,Vlahovic non cambia più nulla Da anni la Juventus ha accantonato l’id… - macheoooh38 : RT @insensibiledeki: Il premio per fare quello che sarebbe stato proprio il minimo sindacale da raggiungere con la pipa in bocca e le palle… -