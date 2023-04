Lavoratore ‘in nero’ beccato in un bar frequentato dalla movida a Solopaca: multata la titolare (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 22 pattuglie, dislocate nei ventuno Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali ed ai cantieri in corso per la realizzazione della T.A.V.. Inoltre è stato posto in essere un efficace controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione tra le province di Benevento e Caserta anche al fine di prevenire i sinistri stradali. Il dispositivo messo in atto nella Valle Telesina ha consentito di controllare 12 esercizi pubblici, 153 persone e 114 autoveicoli, tra cui 14 pregiudicati. Nello specifico, nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, hanno effettuato un articolato servizio di controllo straordinario del territorio, con l’impiego di ben 22 pattuglie, dislocate nei ventuno Comuni del territorio di competenza, teso prevalentemente alla prevenzione dei furti in abitazione, agli esercizi commerciali ed ai cantieri in corso per la realizzazione della T.A.V.. Inoltre è stato posto in essere un efficace controllo della circolazione stradale sulle principali arterie di comunicazione tra le province di Benevento e Caserta anche al fine di prevenire i sinistri stradali. Il dispositivo messo in atto nella Valle Telesina ha consentito di controllare 12 esercizi pubblici, 153 persone e 114 autoveicoli, tra cui 14 pregiudicati. Nello specifico, nel comune ...

