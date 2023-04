Laurea in Ingegneria Gestionale delle Costruzioni, all’Università Federico II l’unico corso di laurea in Italia (Di lunedì 17 aprile 2023) Il corso di Studi in Ingegneria Gestionale delle Costruzioni – Geco – è finalizzato alla preparazione di professionisti esperti nella realizzazione e nel management di strade e ferrovie, ponti e gallerie, aeroporti e porti, edifici, opere per la gestione delle risorse idriche e per la logistica delle merci. L’industria delle Costruzioni è il comparto economico delle attività di produzione e riqualificazione di manufatti e infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della società. Il settore sta vivendo la quarta rivoluzione industriale determinata dalla digitalizzazione dell’economia; e si appresta ad entrare in un nuovo ciclo produttivo, quello dell’ambiente costruito del 21° secolo. È necessario formare nuovi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildi Studi in– Geco – è finalizzato alla preparazione di professionisti esperti nella realizzazione e nel management di strade e ferrovie, ponti e gallerie, aeroporti e porti, edifici, opere per la gestionerisorse idriche e per la logisticamerci. L’industriaè il comparto economicoattività di produzione e riqualificazione di manufatti e infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della società. Il settore sta vivendo la quarta rivoluzione industriale determinata dalla digitalizzazione dell’economia; e si appresta ad entrare in un nuovo ciclo produttivo, quello dell’ambiente costruito del 21° secolo. È necessario formare nuovi ...

