Latina. Operaio folgorato in cantiere, ma in 7 nascondono le prove (Di lunedì 17 aprile 2023) Latina – Avrebbero "trascinato" a forza l'uomo, un Operaio rimasto folgorato, fuori dal cantiere in cui lavorava per occultare quanto successo. Protagonisti della vicenda 7 persone, arrestati nelle scorse ore dai Carabinieri del Nas di Latina ed indagati a vario titolo per più reati. I 7 presunti malfattori, di cui 3 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, sono indagati per i reati di omicidio volontario con dolo eventuale, favoreggiamento personale aggravato continuato, rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro I provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del Tribunale di Latina sono stati eseguiti anche con il supporto, nella fase esecutiva, di militari del Comando Provinciale CC di Latina e con Tecnici della Prevenzione Asl ...

