Latina. Ferrari, yachts ed evasione fiscale, scatta il sequestro per oltre 7 milioni (Di lunedì 17 aprile 2023) Latina. Spese extra, evasione. E poi auto di lusso, imbarcazioni e diverse proprietà in tutta Italia. Il tutto a discapito dell’azienda e del suo stato di salute economico. Tali distrazioni di denaro, ovviamente, hanno inoltre generato una inevitabile crisi di liquidita? tale da non consentire alla societa? di adempiere alle obbligazioni tributarie. Choc a Latina: trovato il cadavere di un uomo all’ex Svar scattato il sequestro preventivo per oltre 7 milioni a Latina Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione a un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023). Spese extra,. E poi auto di lusso, imbarcazioni e diverse proprietà in tutta Italia. Il tutto a discapito dell’azienda e del suo stato di salute economico. Tali distrazioni di denaro, ovviamente, hanno ingenerato una inevitabile crisi di liquidita? tale da non consentire alla societa? di adempiere alle obbligazioni tributarie. Choc a: trovato il cadavere di un uomo all’ex Svarto ilpreventivo perNell’ambito di attività di indagine coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un decreto con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __Dissacrante__ : RT @GDF: #GDF #Latina sequestrati 7 milioni di euro tra denaro e beni per evasione fiscale e fallimento. Tra i beni posti sotto sequestro a… - GDF : #GDF #Latina sequestrati 7 milioni di euro tra denaro e beni per evasione fiscale e fallimento. Tra i beni posti so… - CorriereCitta : Latina. Ferrari, yachts ed evasione fiscale, scatta il sequestro per oltre 7 milioni - Etrurianews : LATINA - Nell’ambito di attività` di indagine coordinate dalla locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Co… -