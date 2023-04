Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / Elezioni comunali 2023, Damiano Coletta presenta il programma elettorale e la coalizione progressista - infotemporeale : Elezioni amministrative 2023, Latina e altri sette Comuni al voto: tutti i candidati a sindaco e le liste - Latina_Oggi : Elezioni Aprilia, sfida a cinque tra i candidati a sindaco: ecco tutte le liste Ben 450 i candidati al Consiglio co… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Elezioni 2023 a Latina: 9 liste per soli due candidati Sindaco - angelo_perfetti : Elezioni 2023 a Latina: 9 liste per soli due candidati Sindaco -

Le aspettative sono negative, anche perché dopo lesembra sempre più probabile che il ... sposterebbe proprio a favore degli Stati Uniti gli equilibri geopolitici in America, dato che l'...... Salvatore Ladaga non molla e si ricandida allecomunali nella sua Velletri, puntando tra ... l'aspirante sindaco di Arpino si candida anche aSono quattordici i Comuni della provincia di Frosinone chiamati alle urne per le prossimeamministrative del 14 e 15 maggio. Il ballottaggio è previsto solo nei Comuni di Anagni e ......

Latina, elezioni. De Amicis: «Lascio il Pd». Si candida con la Celentano ilmessaggero.it

che oggi si è presentato alla città in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. La conferenza nella sede di Latina Bene Comune alla presenza anche delle capolista di M5S, Lbc, Pd e Per ...FROSINONE – Sono ben 14 i Comuni della provincia di Frosinone che saranno chiamati al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio. Due sono quelli con oltre 15mila abitanti, Anagni e Ferentino, che, in caso n ...