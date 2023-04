Latina, bullismo a scuola: indagata un'intera classe per stalking e istigazione al suicidio (Di lunedì 17 aprile 2023) commenta Un caso di bullismo è stato denunciato in una scuola a Latina . La Procura ha iscritto nel registro degli indagati un'intera classe formata da 12 ragazzi e 3 ragazze, per istigazione al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) commenta Un caso diè stato denunciato in una. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati un'formata da 12 ragazzi e 3 ragazze, peral ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabbri333 : RT @MediasetTgcom24: Latina, bullismo a scuola: indagata un'intera classe per stalking e istigazione al suicidio #latina #bullismo #17apri… - VDiPucchio : RT @73deva73: Stalking, «Ucciditi, non mancherai a nessuno». Un'intera classe di una scuola media indagata a Latina. Ragazzi denunciate sem… - dariochierchia : RT @MediasetTgcom24: Latina, bullismo a scuola: indagata un'intera classe per stalking e istigazione al suicidio #latina #bullismo #17apri… - donatda : RT @MediasetTgcom24: Latina, bullismo a scuola: indagata un'intera classe per stalking e istigazione al suicidio #latina #bullismo #17apri… - MediasetTgcom24 : Latina, bullismo a scuola: indagata un'intera classe per stalking e istigazione al suicidio #latina #bullismo… -