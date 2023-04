(Di lunedì 17 aprile 2023) L’estate prima di Dazn a Roma c’erano cantieri ovunque. Mancavano poche settimane al campionato e girando per la città, schivando le buche, si vedevano altri crateri e spuntavano f... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : Il Foglio - 'Lasciate libera la rete' - SimonaBellone : Giornata mondiale dell’arte 15/4/23 #GiornataMondialeDellArte #WorldArtDay #caARTEiv #SimonaBellone “Lasciate che… - Ringhetto74 : @repubblica Lasciate libera questa mamma e rispettate il suo territorio, non è difficile - MicDivoq3 : RT @GiuseppeBigia76: bugiardi assassini state sterminando un popolo donne bambini ???? l'unico odio e il vostro verso i palestinesi , lasciat… - noeemisimone : yb puzza è un lurido non ci andate al concerto davvero magari vi attacca qualcosa lasciate la transenna libera grazie?? -

L'Ue lancia una consultazione per coinvolgere i colossi del web nella spesa per le infrastrutture e mettere un pedaggio a internet, che alla fine pagherebbero anche gli utenti. Netflix, Amazon & Co. ...IL FOGLIO 'la rete' apre il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. 'L'Ue lancia una consultazione per coinvolgere i colossi del web nella spesa per le infrastrutture e mettere un ..."E noi lo ripetiamo da settimane nelle liturgie:la città, non è più sicura", racconta ... le bombe lanciate dalle postazioni appena oltre il confine che separa l'Ucrainada quella ...

Lasciate libera la rete. Indagine sulla net-neutrality Il Foglio

L’immagine e il messaggio condivisi sui social da Sara Bonifacio e dedicato a Ituma, morta giovedì scorso.In Italia ci sono 4,1 avvocati ogni mille abitanti. Sale il reddito medio della categoria: è il dato migliore dal 2012. Ma diminuisce il numero totale dei legali perché alcuni, specie donne, lasciano ...