L’As Roma solleva dall’incarico Pietro Berardi «con effetto immediato»: l’ex CEO è indagato nell’inchiesta plusvalenze (Di lunedì 17 aprile 2023) «La Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il club e le società appartenenti al gruppo. La società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi». La società giallorossa ha comunicato la decisione di interrompere il rapporto lavorativo con l’amministratore delegato Pietro Berardi, al club da due anni e mezzo. Il dirigente risulta indagato nell’inchiesta sulle plusvalenze che ha portato alla perquisizione delle sede della Roma a inizio aprile, ma è stata la stessa società a sottolineare come la decisone non abbia a che fare con l’inchiesta. Berardi, secondo ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) «Lainforma che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con, ogni rapporto tra, il club e le società appartenenti al gruppo. La società augura ail meglio per i suoi futuri incarichi». La società giallorossa ha comunicato la decisione di interrompere il rapporto lavorativo con l’amministratore delegato, al club da due anni e mezzo. Il dirigente risultasulleche ha portato alla perquisizione delle sede dellaa inizio aprile, ma è stata la stessa società a sottolineare come la decisone non abbia a che fare con l’inchiesta., secondo ...

