Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Barcellona, Laporta: 'Caso Negreira? Non c'è reato, vittime di linciaggio pubblico': Il presidente blaugrana passa… - sportli26181512 : Laporta passa al contrattacco: «Il Barça non ha mai pagato nessun arbitro, il Real...': Il numero uno blaugrana ha… -

... José Maria Enriquez Negreira , che dal Més que un Club ha ricevuto, nel corso di almeno 18 anni, 7 milioni e mezzo di euro per i suoi servizi, Joanne ha per tutti ea un deciso ...Siin pochi minuti al 18 - 13 e pian piano l'Alta Fratte scompare dal campo, tanto è vero che ... Ristori, Taiani, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, Cavalli (L2), Bernardeschi,(L1), ...... da 6 contro 6, siall'uno contro uno. Questa opzione non è valida per il secondo tempo. Var ... Sugli spalti c'erano nomi illustri come l'attuale presidente del Barça, ex calciatori come ...

Laporta passa al contrattacco: «Il Barça non ha mai pagato nessun arbitro, il Real..." Corriere dello Sport

Il numero uno blaugrana ha respinto tutte le accuse e ha puntato il dito contro Real Madrid, Legacalcio e Uefa per aver alimentato la campagna di discredito contro il Més que un Club.Il presidente blaugrana passa all'attacco sul caso Negreira: "Da due mesi siamo vittima di una campagna diffamatoria, con un liciaggio pubblico senza processo. Non c'è reato di corruzione sportiva, vo ...