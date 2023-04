Laporta: «Al Barça non piace vincere grazie agli arbitri, caso Negreira montato contro di noi» (Di lunedì 17 aprile 2023) “Al Barça ci piace come vinciamo, ci piace vincere giocando bene. Non ci piace vincere grazie all’arbitraggio. Come grande club abbiamo detrattori che cercano di distruggere il nostro prestigio. Per invidia… o per altri motivi. Non otterranno nulla. Nessuna campagna diffamatoria impedirà al Barça di continuare ad essere un punto di riferimento nello sport mondiale e di continuare ad essere ammirato da milioni di catalani e milioni di persone in tutto il mondo”. Il Presidente del Barcellona Laporta va in conferenza stampa – una conferenza molto attesa in Spagna – per rispondere sul caso Negreira. E Laporta resta sulla linea difensiva dei primi giorni: non abbiamo fatto niente, c’è una ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 aprile 2023) “Alcicome vinciamo, cigiocando bene. Non ciall’arbitraggio. Come grande club abbiamo detrattori che cercano di distruggere il nostro prestigio. Per invidia… o per altri motivi. Non otterranno nulla. Nessuna campagna diffamatoria impedirà aldi continuare ad essere un punto di riferimento nello sport mondiale e di continuare ad essere ammirato da milioni di catalani e milioni di persone in tutto il mondo”. Il Presidente del Barcellonava in conferenza stampa – una conferenza molto attesa in Spagna – per rispondere sul. Eresta sulla linea difensiva dei primi giorni: non abbiamo fatto niente, c’è una ...

Il 'caso Negreira' logora il Barcellona: 'Immagine compromessa, danneggia tutto lo sport' Commenta per primo Il caso Negreira sta dividendo l'opinione pubblica spagnola e, in seno al Barcellona , è stata scelta la strategia del silenzio . Laporta parlerà a nome del club lunedì prossimo ma tifosi e addetti ai lavori hanno già decretato il loro giudizio, chiarendo come la questione sia disastrosa per la reputazione e il prestigio estero ...